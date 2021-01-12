الشرطة الألمانية تفكك أكبر موقع تسوق إلكتروني عالمي في "الإنترنت المظلم"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:48 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات

فككت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أكبر موقع تسوق إلكتروني عالمي في "الإنترنت المظلم"، حسبما ذكرت وسائل إعلامية.

 

صادرت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أسلحة في مداهمات مرتبطة بجماعة يمينية متطرفة حظرت مؤخرًا، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

 

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، اعتقال 12 شخصاً في إطار تحقيق بشأن خلية يمينية متطرفة يُشتبه بأنها خططت لهجمات ضد سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين.

 

وفي بيان، قال الادعاء الألماني العام: "أوقفت الشرطة ١٢ ألمانياً ينتمون لخلية يمينية متطرفة صغيرة، لاتهامهم بالتخطيط لاعتداءات ضد سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين".

 

وأضاف أن الخلية التي تم إنشاؤها في سبتمبر الماضي، كانت تهدف لهز نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا والإطاحة به في نهاية المطاف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تفكك أكبر موقع تسوق الشرطة الألمانية ألمانيا

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

منافسة شرسة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ يوم

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية وتعتقل عناصرها

ألمانيا تعتقل "دواعش" خططوا لعملية إرهابية كبيرة

استنفار في ألمانيا لمواجهة هجمات اليمين المتطرف

ألمانيا: اعتقال خلية متطرفة خططت لهجمات ضد سياسيين ومسلمين

محمكة ألمانية تؤيد قرار اعتقال 12 شخصًا للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة

أمريكا وأوروبا تعتقلان 179 من أفراد شبكة الإنترنت المظلمة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:32 ص

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

10:15 ص

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

12:30 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض