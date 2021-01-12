على غرارالسعوديات.. جربي هذه الخلطة المنزلية لنضارة البشرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
نقدم لك عزيزتي خلطة منزلية من زيت اللبان لبشرة أكثر نضارة وإشراق، يمكنك تطبيقها على غرار السعوديات نتائجها مذهلة وفعالة:

امزجي ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، وقطرة واحدة من زيت اللبان العطري، مع ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان. 
امزجي الخليط جيّدًا ليصبح متماسكًا، ثم طبّقيه على بشرتكِ واتركيه مدة 15 دقيقة. 
بعدها اغسليه بالماء الفاتر وجفّفي وجهكِ باستخدم منشفة نظيفة، وبحركات ضغط خفيفة، واستمتعي ببشرة ناعمة  ونضرة.

وللحفاظ على بشرتك من الشيخوخة المبكرة اجمعي بين زبدة الشيا المخفوقة وقطرات قليلة من زيت اللافندر (الخزامى) الأساسي، وزيت إبرة الراعي العطري، وزيت اللبان.

يُعتبَر هذا الخليط رائعًا للبشرة الدهنية، إذ إنّه مادة قابضة طبيعيّة تساهم في تنظيم نسبة الإفرازات الدهنية، وتقليص حجم المسام.

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