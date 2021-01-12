إيران: يمكننا إنتاج 120 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في غضون عام

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن بإمكانها إنتاج 120 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في غضون عام، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت القناة، في وقت سابق، نقلًا عن وكالة مهر، بأن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في موقع فوردو النووي.

 

وقال نائب رئيس الوكالة النووية الإيرانية على أصغر زاريان، في تقرير نشر على موقعها على الإنترنت، إن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا قررت السلطات الإيرانية القيام بذلك.

 

وأضاف: "في الوقت الحالي، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار، فستتمكن منظمة الطاقة الذرية بصفتها المنفذ من تخصيب اليورانيوم بأي نسبة".

 

وكانت إيران قد أعلنت من هذا الشهر، أنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع التراجع خطوة أخرى عن الالتزامات بالاتفاق النووي لعام 2015 مع ست قوى كبرى، لكنها تعهدت بمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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تخصيب اليورانيوم إيران

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