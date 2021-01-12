ضبط 3 أشخاص لتعديهم على سائق ونجله وسرقة سيارتهما بالخانكة

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تمكنت القوات الأمنية بمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات ما تبلغ من (سائق) أنه أثناء قيادته سيارة ربع نقل "يعمل عليها" بدائرة المركز وبرفقته نجله ونجل مالك السيارة، إعترضهم ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارًا من بندقية آلية فأحدث إصابته وإستولوا على السيارة المشار إليها وهاتفين محمول ولاذوا بالفرار.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات كرهًا عن قائديها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وكذا (بندقية آلية – دراجة نارية) المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة، وأضافا بتخلصهم من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بالطريق العام.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

