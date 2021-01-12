قبل مباراة المصري.. علي ماهر "فاشل" أمام الزمالك (أرقام)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:15 م
علي ماهر
علي ماهر
علاء خليف
يتجدد اللقاء بين علي ماهر مدرب المصري البورسعيدي، مع فريق الزمالك، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 12 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

المصري خاض 6 مباريات تحت قيادة علي ماهر في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي حتى الآن، حقق الفوز في مباراتين، بينما خسر تعادل في 4 مباريات، وحافظ على سجله خال من الهزائم، وحصد الفريق البورسعيدي 10 مباريات يحتل بها المركز الرابع، ويأمل في تحقيق الفوز على الأبيض مساء اليوم والمنافسة على صدارة البطولة.

على الجانب الآخر، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، بعدما حصد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد، ويتساوي مع غريمه التقليدي الأهلي متصدر الترتيب بنفس رصيد النقاط.

ويمتلك علي ماهر مدرب المصري البورسعيدي سجلًا مخيبًا خلال مواجهاته ضد الزمالك، حيث سبق وتقابل مع الفارس الأبيض في 5 مباريات، خسر 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبو الأندية التي دربها 3 أهداف فقط في الشباك البيضاء، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.

قاد علي ماهر فريق الأسيوطي سبورت (بيراميدز حاليًا) في مباراتين ضد الزمالك موسم 2017 / 2018، خسر بنتيجة 1-0، 2-1 على الترتيب.

بينما تقابل "ماهر" خلال قيادة فريق سموحة مع الزمالك بالجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 – 2019 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخاض نجم الأهلي السابق مواجهة وحيدة مع فريق إنبي ضد الزمالك بالجولة 22 من الدوري في موسم 2018 – 2019، وخسر بهدفين مقابل هدف.

أما آخر مواجهات علي ماهر ضد الزمالك كانت في الجولة 31 بالدوري الممتاز في الموسم الماضي بعدما تولى تدريب المصري البورسعيدي وخسر بهدف دون رد.

ويأمل علي ماهر للتخلص من عقدته الأزلية ضد الزمالك ويقود المصري لتحقيق الفوز في مباراة الليلة وحصد النقاط الثلاث للوصول إلى 13 نقطة والاستمرار في المنافسة على صدارة بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

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