ضبط 9 أشخاص قاموا بغسـل 115 مليون جنيه حصيلة إتجارهم بالمواد المخدرة بجنوب سيناء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى 9 أشخاص ل 5 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 115 مليون جنيه) تقريبًا.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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