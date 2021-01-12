531 وفاة و22934 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 22934 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

 وشهد روسيا، ارتفاعًا في حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا بواقع 531 حالة جديدة.

 

وبحسب المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، تماثل 24755 شخصًا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و825430 شخصا.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و448208 حالات، وتوفي حتى الآن 62804 أشخاص في البلاد.

 

وكانت الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر نسبة منها في العاصمة موسكو (5001)، تليها بطرسبوغ (2731)، ثم ضواحي موسكو (1083).

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