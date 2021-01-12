تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:06 ص
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
وكالات

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إنها تنادي بالحوار في قضية الحدود مع السودان، بالرغم من رصد تحركات سودانية داخل حدودها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الجيش السوداني، قد بدأ خلال الأسابيع الأخيرة التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة المليشيات الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا، طوال الـ26 عاما الماضية.

 

واتهم الجيش السوداني نظيره الإثيوبي والمليشيات المدعومة منه، بنصب كمين لعناصره التي كانت تمشط محيط جبل أبو طيور الأسبوع الماضي، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

 

ويتوقع أن تعقد لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، أولى اجتماعاتها بالخرطوم غدا الثلاثاء، بعد العمليات العسكرية الجارية لاسترداد المناطق السودانية.

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قضية الحدود تصريح جديد السودان الخارجية الاثيوبية

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