"أسترازينيكا" تقدم طلب ترخيص للقاحها ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن شركة أسترازينيكا قدمت طلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، وافقت الحكومة البريطانية على لقاح "أسترازينيكا" للاستخدام في المملكة المتحدة، ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الاثنين وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

وطلبت المملكة المتحدة 100 مليون جرعة - كافية لتطعيم 50 مليون شخص.

 

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن هذا سيغطي جميع السكان عندما يقترن بالطلب الكامل للقاح "فايزر"

 

وستبدأ مراكز التطعيم الآن في دعوة المرضى للحضور والحصول على اللقاح اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

 

تم بالفعل تحديد المجموعات ذات الأولوية للتحصين، بدءًا من سكان دور الرعاية، والذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والعاملين في مجال الصحة والرعاية.

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