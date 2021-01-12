موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:34 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره بيرنلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول، حال الفوز على بيرنلي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد رياضة جلة اخبار الرياضية

أخبار تهمك

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعة و 28 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل.. وباتشيكو يحسم موقفه

منذ أقل من ساعتين

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ ساعة و نصف

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ ساعة الا ربع

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

08:31 ص

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

05:36 ص

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

07:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض