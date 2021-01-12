موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره بيرنلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول، حال الفوز على بيرنلي.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات.



