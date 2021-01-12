1.9 ميلون وفاة و90.9 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، باقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 90.9 مليون.

 

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 90.878 مليون، في حين اقترب عدد المتعافين من 50.3 مليون، أما الوفيات فبلغت 1.944 مليون.

 

وكانت الولايات المتحدة، تتصدر دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، والمملكة المتحدة، وتتقدم الولايات المتحدة أيضاً دول العالم بعدد الوفيات أمام البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة.

 

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