عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، إيقاف التعاملات على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية.

وأوضحت البورصة في بيانا لها، إنه في ضوء المخاطبة التى تم إصادرها بخصوص قرارات الجمعية العامة الغير العادية التى انعقدت امس تم تعليق العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل هذا الاعلان.

وكانت الشركة القابضة المعدنية أعلنت أمس قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بعد 67 عام لارتفاع خسائرها، كما قررت استمرار نشاط المناجم بالشركة في شركة منفصلة اخري تحت مسمي " الحديد والصلب للمناجم والمحاجر".