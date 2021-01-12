ألمانيا: توزيع الجرعات الأولى من لقاح موديرنا ضد كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، توزيع الجرعات الأولى من لقاح شركة موديرنا ضد فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من بداية التطعيم بلقاح شركتي بيونتيك فايزر.

 

وقالت السلطات الألمانية، إنها ستستلم نحو مليوني جرعة من لقاح موديرنا بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، ونحو 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام ، حسب ما أفاد وزير الصحة، ينس شبان.

 

وقد حصل أكثر من 600 ألف شخص، على الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 19 في ألمانيا منذ بداية حملة التلقيح، حسب معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض.

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