الكونجرس يوقف عنصرين من شرطة الكابيتول لهذا السبب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:25 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

أوقف عضو الكونجرس الأمريكي تيم ريان، شرطيين اثنين في مبنى الكابيتول بسبب سلوكهما عندما اقتحم مؤيدون للرئيس دونالد ترامب المبنى يوم الأربعاء الماضي.

 

وأوضح عضو الكونجرس الأمريكي، أن شرطياً أوقف لالتقاطه صورة "سيلفي" مع مثيري الشغب، وآخر بسبب وضع قبعة مكتوب عليها حروف مختصرة لعبارة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" ووجه المقتحمين.

 

وقال تيم ريان، إن قائد الشرطة بالإنابة رأى في تصرفاتهم أسباباً فورية للإيقاف عن العمل، مضيفًا أن ما بين 10 و15 شرطيًا آخرين يخضعون للتحقيق.

 

ووجهت الشرطة الأمريكية، المزيد من الاتهامات ضد مثيري الشغب، بعد القبض على العشرات منهم.

 

وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت مقتل 5 أشخاص، من بينهم امرأة قتلت بطلق ناري، في أحداث العنف بمبنى الكونجرس التي هزت صورة الولايات المتحدة كأكبر ديمقراطية في العالم.

 

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