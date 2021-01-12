أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:30 ص
سولسكاير
سولسكاير
محمد الدمتناوي
تحدث النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن غياب 3 لاعبين من الفريق عن المباراة المقبلة أمام بيرنلي، والمؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وغاب الثلاثي بول بوجبا، لوك شاو وفيكتور ليندلوف، عن مباراة واتفورد الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الإصابة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أتمنى أن يلعب الثلاثي أمام ليفربول بكل تأكيد، لكني لست متأكدًا مما إذا كانوا سيلحقون بمباراة بيرنلي".

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز، أمام بيرنلي، خاصةً وأن الانتصار سيقفز به لصدارة جدول ترتيب البريميرلييج، برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول والذي سيتراجع إلى المركز الثاني.

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مانشستر يونايتد سولسكاير رياضة

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