عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
يعقد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع إدارة نادي إنبي لحسم صفقة ضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وتقدم المارد الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب قبل أن تطلب إدارة نادي إنبي الحصول على 15 مليون جنية كاش للتنازل عن اللاعب.


وعلم الفجر الرياضي أن الزمالك قد إتخذ خطوة جديدة تتمثل في إقحام مصطفى فتحي في صفقة تبادلية لحسم صفقة جلال خلال الفترة القادمة.

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الفجر الزمالك الدوري المصري الممتاز اسامة جلال إنبي

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