سعد الهلالي: الله لم يبين الشهداء في القرآن (فيديو)

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر القتلى أصحاب المرتبة العالية لم يصفهم بأنهم شهداء، مضيفا: "الله لم يبين من هم الشهداء في القرآن".





وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الأحاديث النبوية هى التي أوضحت من هم الشهداء، لافتا إلى أن الإمام النووي قال أن كل من مات بمعاناة فهو شهيد.



