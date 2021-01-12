سعد الهلالي: الله لم يبين الشهداء في القرآن (فيديو)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:31 ص
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر القتلى أصحاب المرتبة العالية لم يصفهم بأنهم شهداء، مضيفا: "الله لم يبين من هم الشهداء في القرآن".

وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الأحاديث النبوية هى التي أوضحت من هم الشهداء، لافتا إلى أن الإمام النووي قال أن كل من مات بمعاناة فهو شهيد.

في سياق منفصل، أكد الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن المتوفي بفيروس كورونا هو عند الله يحتسب من الشهداء، متابعًا: "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لقاءه بعد الإصابة بوباء مثل هذا، هو نوع من أنواع الشهادة، ويحسب عند الله شهيدًا".

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سعد الهلالي بوابة الفجر الفجر الشهيد الشهداء

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