يوسف الحسيني: غدا بداية الاختبار الصعب لأعضاء مجلس النواب (فيديو)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:01 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، وعضو مجلس النواب، تعليقا على انعقاد أول جلسة للبرلمان، إن "غدًا بداية الاختبار الصعب لكل نواب البرلمان.. البعض ينظر إلى المميزات التي يحصل عليها عضو مجلس النواب، بس لو قارنت ما بين المميزات التي يحصل عليها النائب، وما بين المسؤوليات اللي عليه، هتعرف حجم الاعباء التب تقع على النائب".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان غدَا سترأسها امرأة، لأنها الاكبر سنَا بين أعضاء البرلمان، وهذا ياتي في اطار تغير المشهد العام للبرلمان، معقبًا: "أحكموا علينا من أعمالنا، وليس بشكل مسبق".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المعارضة المصرية لديها تاريخ نضالي عظيم من اجل هذا الوطن، ولا يجب تخريب هذا التاريخ من خلال بعض الكلام الذي وصفه بالصغير، معقبًا: "المعارضة تتحدث عن حرية التعبير فقط من وجهة \ظرها فقط، ولكن عندما يتحدث اعلامي عن وجهة نظر لا تتفق مع المعارضة، يتم وصفه بالخائن، ليسه هو من حقه يعبر عن رأيه".

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