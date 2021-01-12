نبيلة مكرم: الدولة المصرية أسدلت الستار بنجاح على أزمة العالقين بالإمارات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن الوزارة عملت بمنتهى الجدية على حل أزمة العالقين بالإمارات، والحفاظ عليهم من أي استقطاب بالدولة، أو أي أفكار تفقد ثقتهم ببلدهم.





وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن السفارات المصرية في الخارج تقدم الكثير من الدعم، ولكن السفارة لا تستطيع أن تدفع إقامات أكثر من 2000 مواطن في الخارج.



