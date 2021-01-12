نبيلة مكرم: الدولة المصرية أسدلت الستار بنجاح على أزمة العالقين بالإمارات
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:39 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن الوزارة عملت بمنتهى الجدية على حل أزمة العالقين بالإمارات، والحفاظ عليهم من أي استقطاب بالدولة، أو أي أفكار تفقد ثقتهم ببلدهم.
وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن السفارات المصرية في الخارج تقدم الكثير من الدعم، ولكن السفارة لا تستطيع أن تدفع إقامات أكثر من 2000 مواطن في الخارج.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على توفير الموارد المالية اللازمة، حتى لا يقيم المواطنين في الشارع، معقبة: "بسبب ضعف الميزانية قمنا بتسكين كل 3 في غرفة لتسكين الجميع، ولكني فخورة بقدرة الوزارة على مساندة الكثير من المصريين في إنقاذ الموقف، أسدلنا الستار على هذه الأزمة بنجاح".
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