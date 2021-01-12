المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: شائعات 2020 استثنائية (فيديو)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:46 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أمنية فوزي
قال الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنهم يصدرون تقريرًا بحصاد مواجهة الشائعات كل عام، ولكن تقرير هذا العام كان استثنائيًا، لافتة إلى أن تقرير هذا العام مختلف عن التقرير السابقة؛ لرفع الوعي لدى المواطن وتوضيح كيفية استهدافه بالشائعات في الملفات المختلفة بشكل مباشر.

وأضاف "زغلول"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائيىة "إكسترا نيوز"، أن التقرير هذا العام له شكل خاص، حيث تم تقسيمه إلى 3 أقسام؛ الجزء الأول يتحدث عن حصاد الشائعات بشكل عام على مدار العام، والثاني يتحدث عن الشائعات التي طرأت نتيجة أزمة كورونا، والجزء الثالث خاص بأغرب الشائعات التي انتشرت.

وتابع رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: "فوجئنا بانتشار شائعات لا يمكن تصديقها، ولكن قمنا بالتعامل معها بشكل سريع"، لافتة إلى أن هناك قابلية لانتشار الشائعات، مشيرة إلى أن التقرير تطرق إلى أخطر الشائعات، وشائعات أخرى استهدفت تشويه الإنجازات.

وذكرت أنه كان هنا تعمد لتشويه الإنجازات بسبب كثرة الإنجازات التي حدثت حتى يفقد المواطن الثقة، متابعة: "عام 2020 استثائي في الإنجازات وفي كل شيء، وتم استهداف مؤسسات الدولة بشكل واضح خلال هذا العام".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء بوابة الفجر الفجر الشائعات

أخبار تهمك

علي حميدة يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالته الصحية

منذ نصف ساعة

الجونة يقترب من ضم «منبوذ باتشيكو» في سوق الشتاء

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

موقف زيزو من تصريحات والده بشأن رغبته في الاحتراف

منذ 33 دقيقة

شاهد.. عادل حمودة يكشف تفاصيل مثيرة عن محاولة ترامب ضرب إيران بالنووي

منذ ساعة و نصف

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الوزراء": التموين أكثر القطاعات المستهدف بالشائعات

مجلس الوزراء: نتعامل مع الشائعات بآليات محددة للرد عليها (فيديو)

نعايم سعد زغلول: 21.5% من الشائعات في عام 2018 كانت مرتبطة بالتعليم

مجلس الوزراء: نعمل على مدار 24 ساعة.. ونستهدف توصيل المعلومات للمواطن

الوزراء: وسائل التواصل هي مصدر المعلومات الأول للمواطن مما يسهم في انتشار الشائعة

الوزراء: نعمل على تقليل فرص انتشار الشائعات من خلال توافر المعلومات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

09:31 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض