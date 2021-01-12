المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: شائعات 2020 استثنائية (فيديو)

قال الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنهم يصدرون تقريرًا بحصاد مواجهة الشائعات كل عام، ولكن تقرير هذا العام كان استثنائيًا، لافتة إلى أن تقرير هذا العام مختلف عن التقرير السابقة؛ لرفع الوعي لدى المواطن وتوضيح كيفية استهدافه بالشائعات في الملفات المختلفة بشكل مباشر.





وأضاف "زغلول"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائيىة "إكسترا نيوز"، أن التقرير هذا العام له شكل خاص، حيث تم تقسيمه إلى 3 أقسام؛ الجزء الأول يتحدث عن حصاد الشائعات بشكل عام على مدار العام، والثاني يتحدث عن الشائعات التي طرأت نتيجة أزمة كورونا، والجزء الثالث خاص بأغرب الشائعات التي انتشرت.





وتابع رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : "فوجئنا بانتشار شائعات لا يمكن تصديقها، ولكن قمنا بالتعامل معها بشكل سريع"، لافتة إلى أن هناك قابلية لانتشار الشائعات، مشيرة إلى أن التقرير تطرق إلى أخطر الشائعات، وشائعات أخرى استهدفت تشويه الإنجازات.



