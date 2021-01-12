عادل حمودة يكشف تفاصيل مثيرة عن محاولة ترامب ضرب إيران بالنووي

كشف الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن تفاصيل محاولة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب لضرب إيران بالرؤوس النووية، من أجل عرقلة فكرة الانتقال السلمي للسلطة.





وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، إن الأخبار التي تردد عن رغبة ترامب في ضرب إيران بالسلاح النووي هي أخبار صحيحة بنسبة 100%.





وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أن التقرير الذي نُشر عن سعي ترامب لتوجيه السلاح النووي لدولة معينة لم يشير إلى إيران بالاسم، ولكن بالفعل كشف عن اجتماع وزير الخارجية الأمريكي بنظيره الإسرائيلي لأكثر من 70 ساعة من أجل الترتيب على الضربة النووية لإيران.





وأشار إلى أن أحد الطائرات الأمريكية كانت تحمل بالفعل الرؤوس النووية، وبالفعل نقلت الطائرة إلى إسرائيل التي كانت ستتولى هذه الضربة، ولكن كان هناك أربع عمليات للرد من إيران التي كانت ستثير الفوضة في الخليج وسوف تشن حربًا مفتوحة في هذه المنطقة.



