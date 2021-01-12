نجلة جمال عبدالناصر: بناء السد العالي كان ملحمة حقيقة

قالت الدكتورة هدى عبدالناصر، استاذة العلوم السياسية، ونجلة الرئيس الراجل جمال عبد الناصر، إن السد العالي كان ملحمة حقيقية معقبة: "إحنا جيل طلع لقى ده أهم مشروع في ذلك الوقت".





وأضافت "عبدالناصر"، خلال حورها عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج " كلمة أخيرة "،المذاع على فضائية " ON"، مساء الإثنين، أن المشروع لم تكن قيمته فقط كسد كناحية مادية، لكنه أسهم في إفراز خبرات كثيرة، وتوسعة الرقعة الزراعة، وتحويل نظام الري من الحياض إلى الري لدائم، بالاضافة لتوليد الكهرباء.



