عبدالحي: رفع معاشات شهداء كورونا من الأطباء خطوة جيدة

أشاد أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء وأستاذ التخدير والرعاية المركزة، بقرار رفع المعاشات بعد اعتبار فيروس كورونا من الأمراض المعدية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعتبر خطوة في طريق استكمال باقي مطالب الأطباء.





وقال "عبدالحي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه سيتم صرف المعاش لأسر شهداء 2020 من الأطباء والذي يصل إلى 5400 جنيه للطبيب الشاب الذي كان معاشه يصل إلى 1000 جنيه، فيما يصل معاش شهداء 2021 إلى 6 آلاف جنيه.





وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أنه يأمل أن يتم اعتبار شهداء الأطباء بفيروس كورونا مثل شهداء العمليات ضد الإرهاب، لأن أسر هؤلاء الشهداء يحصلون على مزايا بجانب المعاش تتعلق بالإعفاء من مصروفات المدارس والجامعات والنوادي وغيرها من المزايا.





في سياق منفصل، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحصول على لقاح كورونا هو احتياج عالمي في وقت حرج، مشيرة إلى أن مصر اتجهت إلى تعدد مصادر حصولها على اللقاح، إلى جانب إمكانية تصنيع احتياجاتنا على المدى المتوسط.





وأشارت "زايد"، إلى أن هيئة الدواء المصرية وافقت على ترخيص لقاح سينوفارم، موضحة أنهم في انتظار وصول الدفعة الثانية من اللقاح الصيني للبدء في التطعيم، حيث تم اختيار أماكن التطعيم وتجهيزها.



