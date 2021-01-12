استشاري طب الحالات الحرجة في لندن: لقاح استرازينكا أفضل من "فايرز" و"موديرنا"

قال حاتم عبد الله سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن لقاح استرازينكا فعال بنسبة تصل إلى 90%، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن اللقاح الذي يحقق من 60 إلى 90% يعتبر ذو فعالية.





وأضاف "سليمان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن اللقاح له مزايا عن لقاحي فايزر ومودرينا فيما يتعلق بتخزينه في درجة حرارة الثلاجة العادية وبالتالي أرخص من هذين اللقاحين.





وأشار استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إلى أن من تلقى اللقاح حتى الآن لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية باستثناء من لديهم حساسية شديدة والذي يفضل عدم تلقيهم اللقاح في هذه المرحلة.



