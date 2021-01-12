ميدان الساعة يتزين بتميمة كأس العالم لكرة اليد

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تزيين ميدان الساعة بمدينة نصر بتميمة كأس العالم لكرة اليد ضمن فاعليات كأس العالم لكرة اليد.





تستعد محافظة القاهرة، لفاعليات كأس العالم لكرة اليد، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.



