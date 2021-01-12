فريدة الشوباشي عن ترأسها الجلسة الافتتاحية للبرلمان: "هدية القدر"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:48 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
كـسـاب أحـمـد
قالت فريدة الشوباسي، تعليقا على ترأسها الجلسة الافتتاحية للبرلمان باعتبارها الأكبر سنًا: "كنت بالأمس في لقاء مع المستشار محمود فوزي أمين عام البرلمان، وعملت بروفات لذلك، وأنا بفكر دلوقتي، وعندي فكرة عن الي هيحصل بكرة".

وتابعت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين: "أنا لسه هايبة الموضوع لكن بحمد ربنا إني عشت لليوم الي أشوف فيه برلمان محترم يضم 25% على الأقل من المرأة، بالاضافة للشباب الذين يمثلون مستقبل مصر بالإضافة لوجوه ثقافية وإعلامية محترمة.. وجميعنا مدنين للقيادة السياسية بنجاح انتخابات البرلمان، والجيش المصري والشرطة وكافة المؤسسات وكذلك الاطباء".

وتابعت: "كلنا متكاتفين وزي ما قال الرئيس قوتنا في وحدتنا، ضد دعوات الشرذمة والتفريق، وفقًا لسياسات الاستعمار البريطاني الحقير زمان، هنفضل أقوى من أي جائحة وأية حروب".

وكشفت أن أهم ما تريد القيام به غدًا أن يصل صوتها، وأن كافة الإجراءات الاحترازية في الجلسة الافتتاحية تم بإتقان وعلى أكمل وجه وبإتقان وسلامة، معقبة: "من مفاجئات القدر أني أكون أكبر الأعضاء سنًا وفقًا للقانون، وأن أكون امرأة، هذه هي هدية القدر لي".

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