لميس الحديدي عن رئاسة "الشوباشي" جلسة البرلمان: هي الأكثر جمالاً

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:46 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
كـسـاب أحـمـد
داعبت الاعلامية لميس الحديدي، فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية، تعليقًا على ترأسها لجلسة البرلمان الافتتاحية غدًا بإعتبارها أكبر الاعضاء سنًا.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين: "أنا عارفة إن موضوع سخيف بالنسبة للستات حكاية اكبر الاعضاء سنًا، المفروض يبقى اكثر الأعضاء جمالا؟".

من جانبها ردت "الشوباشي" قائلة: "أنا كاتبة تاريخ ميلادي على صفحتي من أول لحظة وفي كل مكان ولم أحاول أن أغير في تاريخ الميلاد "، مؤكدة أنها صادقة في كل أمور حياتها من حياتها الشخصية إلى عمرها إلى كل الجوانب".

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