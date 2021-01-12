لميس الحديدي عن رئاسة "الشوباشي" جلسة البرلمان: هي الأكثر جمالاً

داعبت الاعلامية لميس الحديدي، فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية، تعليقًا على ترأسها لجلسة البرلمان الافتتاحية غدًا بإعتبارها أكبر الاعضاء سنًا.





وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين: "أنا عارفة إن موضوع سخيف بالنسبة للستات حكاية اكبر الاعضاء سنًا، المفروض يبقى اكثر الأعضاء جمالا؟".



