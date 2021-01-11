ننشر ترتيب هدافى الدورى المصري بعد تعادل مباراة بيراميدز ووادى دجلة

تعادل فريق وادي دجلة ضد غريمه بيرامدز في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021 بستاد "الدفاع الجوى"، لينتهى اللقاء 1-1، وفيما يلي نقدم لكم ترتيب هدافي الدوري المصري.





ترتيب هدافى الدورى المصري





واصل اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" تربعه على صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف وجاء ثنائي الأهلى محمد شريف ووالتر بواليا المنتقل حديثا إلى القلعة الحمراء وعمر كمال لاعب المصري ومروان حمدى لاعب المقاصة وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش في المركز الثانى برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.





ترتيب هدافي الدوري المصري













تفاصيل مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة





واصل فريق بيراميدز مسلسل نزيف النقاط فى الدورى، وتعادل مع وادى دجلة بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم بالدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع السابع بالدورى.





تقدم بيراميدز بهدف نظيف سجله رمضان صبحى، فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، وسيطر الفريق السماوى على مجريات الشوط كما أهدر عبد الله السعيد فرصة لمضاعفة النتيجة إلا أن تألق محمد عبد المنصف حال دون ذلك.





كما أحرز لاعب وادي دجلة حسام هدف التعادل فى شباك بيراميدز بالدقيقة 69 ، وتصدى محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة لركلة جزاء نفذها أحمد سامى مدافع بيراميدز، فى الدقيقة 78 من عمر المباراة.

تشكيل بيراميدز في مباراة اليوم





حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق.

خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوى.





ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.





تشكيل وادى دجلة في مباراة ضد بيرامديز





حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: اسحاقو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – إيهاب المباركى.

خط الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد مجدى – أحمد سعيد.