استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يعتبرون الديمقراطية في خطر

استطلاع الذي أجري في أكتوبر 2020 ونشرت نتائجه اليوم، فقد ازداد عدم ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية خلال العام الماضي بالتوازي مع بدء جائحة كورونا، حيث "تآكل الإيمان بالتضامن الاجتماعي والتصور الإيجابي للدولة اليهودية".

وبينما قال نصف الإسرائيليين في عام 2019 إن وضع "الدولة الإسرائيلية جيد إلى جيد جدا"، بلغت النسبة النتيجة الجديدة 32 بالمائة، وبينما قال 76 بالمائة في العام 2019 إن إسرائيل مكان جيد للعيش فيه، انخفضت النسبة في عام 2020 إلى 64 بالمائة.

وقال 81 بالمائة من الإسرائيليين أنهم يثقون بالجيش الإسرائيلي بانخفاض 9 بالمئة عن عام 2019، وأتت نسبة الثقة بالرئاسة الإسرائيلية 56 في المائة، تليها محكمة العدل العليا 42 في المائة، الشرطة 41 في المائة، الإعلام 32 في المائة، الحكومة 25 في المائة، وأخيرا البرلمان 21 في المائة.