محمد مهران يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعماله المقبلة في رمضان 2021

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
اعرب الفنان محمد مهران، عن سعادته الشديدة بردود الأفعال حول مسلسله الجديد "لؤلؤ"، الذي يتم عرضه حاليا بطولة الفنانة مي عمر واخراج محمد عبدالسلام.



واضاف في تصريخ خاص لـ"الفجر الفني"، بان ردود الأفعال عن المسلسل مبهجة، وبالأخص بعد معرفه الجمهور بأنى مؤلف المسلسل، قائلاُ:" الجمهور بيسألنى عن احداث المسلسل وبقول ليهم تابعوا وانتوا هتعرفوا".


واشار بانه يخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الاغراب" بطولة الفنان احمد السقا وامير كرارة، واخراج محمد سامي، ومسلسل "النمر" لـ الفنان محمد امام، واخراج شيرين عادل.


يذكر ان مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى،، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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