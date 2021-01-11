8 نصائح لحماية المرأة الحامل من الإصابة بكورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
محمد عوده
مع انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا فى مصر، تباعا للموجة الأولى، التى ظهرت للمرة الأولى فى الصين، خلال شهر مارس الماضى، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات، تتخوف بعض السيدات الحوامل من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ولوقاية السيدات الحوامل من الإصابة بكورونا، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 8 نصائح وإرشادات، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

-عدم الخروج من المنزل إلا فى الضرورة القصوى، أو للمتابعة مع الطبيب فقط، وذلك لمنع الاختلاط أو انتقال العدوى إليك.

- الاهتمام بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا.

- تقوية الجهاز المناعى، من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات، وخصوصا فيتامين سى.

- تجنب لمس الأسطح فى الأماكن العامة.

- سؤال الطبيب عن الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل، وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.

- تجنب الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الإنفلوانزا.

- تجنب لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدا.

- الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.




الموقف الحالى لكورونا فى مصر

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن مستجدات جائحة كورونا، والموقف الحالى لها فى مصر، حيث انخفض معدل الإصابات بنسبة 21% خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر وحتى الأسبوع الثانى من شهر يناير الحالى، وانخفضت حالات الاشتباه وترددها على المستشفيات بنسبة 15%، وانخفض المتوسط اليومى لحالات الحجز فى الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 11%، كما انخفض المتوسط اليومى لحالات الحجز بالرعاية المركزة بنسبة 8%، بينما زاد المتوسط اليومى لحالات الشفاء بنسبة 5%، وانخفض متوسط حالات الإصابات خلال الفترة الحالية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان على استقرار الوضع فيما يخص توافر الأكسجين، حيث تم الاعتماد على تنويع مصادر الأكسجين للتغلب على أى تحديات، إذ إن البروتوكول العلاجى المحدث لفيروس كورونا يتضمن استخدام الأكسجين للحالات فى الرعاية المركزة والحالات المتوسطة خارج الرعايات المركزة، مع زيادة تدفق الأكسجين فى المستشفيات عن المعدلات المعتادة بنسبة 50%، نتيجة إعادة تشغيل عدد من المصانع المنتجة للأكسجين الطبى بعد توقفها ومضاعفة عدد سيارات نقل الأكسجين، إلى جانب استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن يتم إدراج جميع المحافظات تباعًا فور زيادة توريدات أجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين فى الدم.

كما أن وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية بصدد التوقيع مع الهيئة الدولية للقاحات والأمصال "جافى" للحصول على حصة مصر من لقاحات فيروس كورونا، وسيتم توفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات، وجارٍ استكمال توريد شحنات اللقاح الصينى، بالإضافة إلى تسجيل لقاح "استرازنكا" فور الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، وهناك تواصل مع شركة "فايزر" لتقديم الملف التسجيلى الخاص باللقاح فى مصر.

إحصائيات كورونا فى مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 606 متعافين من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 118 ألفا، و900 حالة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم تسجيل 993 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وذكر البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الأحد، هو 149 ألفا، و792 حالة، من ضمنهم 118 ألفا، و900 حالة تم شفاؤها، و8197 حالة وفاة.

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