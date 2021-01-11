إيطاليا تسجل 12523 إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 12523 إصابة و448 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

 

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12532 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2289021.

 

وتشهد إيطاليا بالتالي تراجعا كبيرا لمؤشر الإصابات اليومية الذي بلغ يوم 7 يناير 18020 حالة، وفي 8 يناير 17533، وفي 9 يناير 19978، وفي 10 يناير 18627.

 

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 448 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 79203 وفيات.

 

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات جراء الفيروس في بيانات 7 يناير 414 حالة، وفي 8 يناير 620، وفي 9 يناير 493، وفي 10 يناير 361.

 

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1633839 شخصا بعد رصد 16035 حالة شفاء، بينما لا تزال حالات 575979 شخصا نشطة.

 

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.

 

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.

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