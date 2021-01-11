تقرير يكشف تراجع الإنتاج العالمي من الغاز 3.6% خلال 2020

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:15 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قالت ريستارد إنرجي للاستشارات اليوم الاثنين إن إنتاج الغاز الطبيعي العالمي انخفض 3.6 بالمئة في 2020 لكنه ظل يفوق الاستهلاك في ظل الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالطلب والأسعار.

تكشف بيانات ريستاد أن الإنتاج تراجع إلى 3918 مليار متر مكعب مع تضرر إنتاج أمريكا الشمالية أشد الضرر، وهو أقل من تقدير سابق.

وقالت شركة الاستشارات إن الطلب العالمي على الغاز انخفض 2.5 بالمئة إلى 3840 مليار متر مكعب بحسب التقديرات، بيد أن انخفاض أسعار الغاز يعني زيادة قدرته التنافسية مقارنة مع الفحم في قطاع الكهرباء وهو ما ساهم في الحد من النزول.

وفي ضوء تأثير إجراءات الإغلاق الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا، تراجع الطلب في أوروبا سبعة بالمئة بما يعادل 40 مليار متر مكعب، بينما ظل الطلب في آسيا قويا نسبيا.

وخالفت واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية الاتجاه النزولي وزادت ثلاثة بالمئة إلى 363 مليون طن، مدفوعة بالطلب من آسيا، لاسيما الصين، حسبما ذكرته ريستاد.

بلغت أسعار الغاز المسال في آسيا مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي.

ونمت قدرات التسييل خمسة بالمئة إلى 464 مليون طن سنويا، مع دخول محطات جديدة حيز الإنتاج في الولايات المتحدة على الأخص.

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