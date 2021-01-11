أول دولة في الشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

وافقت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الاثنين، على استخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، سيتم تسليم لقاح "سبوتنيك V" إلى فلسطين في الربع الأول من العام الجاري.

وجاء التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابقا في الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 20 وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1015 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، بلغت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في البلاد بلغت 89.2%.

وأفادت الصحة الفلسطينية، بأن نسبة الإصابات النشطة بلغت 9.7%، نسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولقتت الصحة الفلسطينية، إلى وجود 98 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.