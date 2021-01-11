فيروس "الخفاش الأوروبي" يظهر بفرنسا

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
أثار فيروس الخفافيش النادر حالة من الجدل وذلك بعد أن تم الإفصاح عن حالة وفاة لمتقاعد فرنسي، يتجاوز ال60 عام، نتيجة مضاعفات الاصابة بفيروس الخفافيش الأوروبي من النوع الأول "EBLVـ1"، كما تم العثر على عدد من الخفافيش فوق سطح منزله.

حيث تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و" تويتر"، صور لفريق طبي يحمل الخفافيش، فيما جائت التعليقات ما بين ساخر من وجود فيرس جديد وما بين متخوف من انتشاره.

ومن الجدير بالذكر أن صحيفة ديلى ستار، كانت قد كشفت أنه في أغسطس من عام 2019، بعد تعرضه للعض أو الخدش من قبل الخفاش الذي كان يعيش أعلى منزله، ما أصابه بالفيروس، الذى لم يسجل وفيات للبشرية منذ 35 عاما.

فيما أكد التقرير الطبي أنه كان يعانى من التهاب الدماغ، كما أظهر التحليل أنه أصيب بفيروس الخفافيش الأوروبي والتي تعد الحالة الأولى التي تم تسجيلها في فرنسا لأول مرة.

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كورونا فيروس الخفاش فرنسا

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