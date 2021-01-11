"سي إن إن": سيتم طرح مشروع مساءلة ترامب الأربعاء المقبل

قال رئيس لجنة القوانين في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يتم طرح مشروع مساءلة الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، أمام المجلس يوم الأربعاء، وفقًا لشبكة سي إن إن.

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.