صدور مرسومين حول النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:17 م
سلطان عمان
سلطان عمان
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بصدور مرسومين في سلطنة عمان، يقضي الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة في حين يقضي الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

 

وينص النظام الأساسي الجديد للدولة في سلطنة عمان، على وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته.


وفي سياق آخر، أعادت عمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر بعد إغلاق دام أسبوعا كإجراء احترازي.

 

وتلزم السلطنة الوافدين إليها عبر كافة مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمان صدور مرسومين سلطنة عمان النظام الأساسي للدولة

أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ يوم

"رقم تاريخي".. رونالدو على بعد هدف وحيد للانفراد بعرش هدافي العالم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يومين

الكشف عن موعد عودة كريم نيدفيد للتدريبات مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

عمار حمدي يقترب من العودة إلى الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عمان تعلق تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس من وإلى جميع مطاراتها

السلطات القطرية تلجأ لحيلة جديدة عبر أذرعها في عمان للنيل من التحالف

قطر تدعم الخلايا الإرهابية في المهرة اليمنية عن طريق السلطات العمانية

المفتي يستقبل سفير سلطنة عمان بالقاهرة لتوديعه قبيل مغادرته لتسلم مهام منصبه

عمان تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15

سلطنة عمان تعلن وقف منح التأشيرات السياحية اعتبارا من 15 الجاري بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

02:00 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

10:19 ص

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

12:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض