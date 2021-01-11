الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:00 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد سامي
وضعت اللجنة المُكلفة بإدارة فريق كرة القدم بنادي الزمالك، شرطا جديدا على اللاعب التونسي فرجاني ساسي، من أجل الموافقة على استمراره مع الفريق.

وطلبت اللجنة من لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، خفض قيمة عقده السنوي إلي مليون يورو، بدلًا من مليون ونصف المليون يورو، للموافقة على استمراره مع القلعة البيضاء.

وكان ساسي طلب رفع قيمة عقده إلى 2 مليون يورو خالصة الضرائب بدلًا من حصوله على 1.5 مليون يورو، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، حيث رفض النادي طلبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها.

يأتي قرار الزمالك المفاجئ، بعد تألق إمام عاشور لاعب الوسط، خلال الفترة الماضية في المباريات، آخرها أمام طلائع الجيش، وتسجيله هدفًا رائعًا.

ويقوم المدرب البرتغالي جيمي باتشكيو المدير الفني للفريق، بإشراك إمام عاشور في مركز ساسي بجوار طارق حامد، بعد أن قرر المدرب تجميد التونسي بسبب المماطلة في تحديد مصيره.

وكان نادي الدحيل القطري يريد التعاقد مع فرجاني ساسي خلال الأيام الماضية في الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن لم تحسم الأمور ليتعاقد التعاقد مع لاعب الوسط الإيراني على كريمي، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها مطلع فبراير المقبل.

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