انفينكسXOS يفوز بجائزة أكثر نظام تشغيل تأثيراً خلال 2020
الإثنين 11/يناير/2021 - 01:31 م
اختارت جريدة الفجر نظام تشغيل الهواتف الذكية لشركة انفينكس XOS للفوز بجائزة أكثر نظام تشغيل للهواتف الذكية تأثيراً في مصر خلال عام 2020 ، لما يقدمه النظام من مزايا متنوعة للمستخدم تلبي كافة احتياجاته وتقدم تجربة أداء متميزة في السوق المصري.
فاز نظام التشغيل بهذه الجائزة كنتيجة لمنح المستخدمين تقنية متميزة حيث يقول مدير تسويق الشركة في مصر: "نحن نسعى لدفع تكنولوجيا الهواتف الذكية إلى الأمام ، يأتي نظام التشغيل مع تطبيقات تتيح للمستخدمين حماية خصوصيتهم ، وتحسين السرعة ، وتعزيز التجربة من بين أمور أخرى."
وفي أغسطس 2017 ، تم إصدار XOS 3.0 Hummingbird استنادًا إلى Android 7.0 كما يظهر أيضًا في XOS 2.2 ، حيث تم إطلاقه على Zero 5 ، وتم إطلاقه لاحقًا في 2018 على Hot S3 استنادًا إلى Android 8.0 "Oreo" ,تم إطلاق نسخة مطورة من XOS 3.2 Hummingbird تستند إلى Android 8.1 في وقت لاحق على Hot 6 وهي تتميز بEye Care والحسابات المتعددة وتتبع الأجهزة.
وفي مايو 2018 ، تم إصدار XOS 4.0 Honeybee استنادًا إلى Android 8.0 ، حيث تم إطلاقه على Hot 7 و Zero 6 ، ويتميز بتقسيم الشاشة الذكي و Notch Hidingو Scan to Rechargeوتسجيل مكالمات بصمة الأصابع ومصنف النص الذكي.
وفي عام 2019 ، تم إصدار XOS 5.0 Cheetah استنادًا إلى Android 9.0 "Pie" ، حيث تم إطلاقه على Hot S4 و Hot 8 ، ويتميز بحماية الخصوصية و الذكاء الاصطناعي واللوحة الذكية ومحول البيانات وكلمة مرور إعادة تعيين بصمة الإصبع. في ديسمبر 2019 ، تم إصدار نسخة مطورة من XOS 5.5 Cheetah تستند إلى Android 9.0 إلى Hot 8 ، والتي تضم مساعد الألعاب ، ومعزز التواصل الاجتماعي ، الشاشة الذكية ، ومقاومة الألعابGame Anti-Interference.
على الرغم من التحديات التي شهدها العالم خلال عام 2020 ، إلا أنه كان عامًا رائعًا في عالم XOS ، حيث تم تطوير نظام التشغيل على مدار العام لتوفير حياة أكثر ذكاءً. عندما ننظر إلى القدرات في التقنيات المتطورة للهواتف الذكية ، سنجد أن XOS تقدم للمستهلكين منتجات بتقنيات متطورة وتصميمات رائدة يتم تطبيقها لأول مرة في قطاع الأسعار.
تم تطوير نسختين رئيسيتين من نظام التشغيل Infinix (XOS) ، في فبراير 2020 ، تم إصدار XOS 6.0 Dolphin استنادًا إلى Android 10 ، حيث تم إطلاقه على S5 Pro ،Note 7ويتميز بوضع Dark Mode و Digital Wellbeing و Wi-Fi Share.
وفي أغسطس 2020 ، تم إصدار XOS 7.0 استنادًا إلى Andriod 10 ، حيث تم إطلاق Zero 8 و Note 8i وتغير بالفعل من إصدار XOS 6 Dolphin السابق ، وتم إجراء بعض التنقيحات على أيقونات التطبيق الافتراضية وصفحة الإعدادات مع مظهر مرئي ثوري الإلهام من Aurora Green.
اضافت XOS v 7.0 ميزات مذهلة ، على سبيل المثال ، 33W Max FlashCharge، Smart turbo 1.0 ، Ear-sensor Receiver، الماسح الذكي ، ضاغط الصور ، YoParty 2.0 ، تحسين وضع الألعاب ، و X-Health.
بعد فترة ، تم إصدار XOS 7.1 استنادًا إلى Andriod 10 ، تم اطلاقه فيNote 8 ، هوأحدث إصدار من XOS ، والذي يتضمن ميزات مختلفة مثل Thunder Back و Instant Chat و XNote 4.0 وXclone.
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