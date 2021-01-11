انفينكسXOS يفوز بجائزة أكثر نظام تشغيل تأثيراً خلال 2020

فاز نظام التشغيل بهذه الجائزة كنتيجة لمنح المستخدمين تقنية متميزة حيث يقول مدير تسويق الشركة في مصر: "نحن نسعى لدفع تكنولوجيا الهواتف الذكية إلى الأمام ، يأتي نظام التشغيل مع تطبيقات تتيح للمستخدمين حماية خصوصيتهم ، وتحسين السرعة ، وتعزيز التجربة من بين أمور أخرى."

وفي أغسطس 2017 ، تم إصدار XOS 3.0 Hummingbird استنادًا إلى Android 7.0 كما يظهر أيضًا في XOS 2.2 ، حيث تم إطلاقه على Zero 5 ، وتم إطلاقه لاحقًا في 2018 على Hot S3 استنادًا إلى Android 8.0 "Oreo" ,تم إطلاق نسخة مطورة من XOS 3.2 Hummingbird تستند إلى Android 8.1 في وقت لاحق على Hot 6 وهي تتميز بEye Care والحسابات المتعددة وتتبع الأجهزة.









وفي مايو 2018 ، تم إصدار XOS 4.0 Honeybee استنادًا إلى Android 8.0 ، حيث تم إطلاقه على Hot 7 و Zero 6 ، ويتميز بتقسيم الشاشة الذكي و Notch Hidingو Scan to Rechargeوتسجيل مكالمات بصمة الأصابع ومصنف النص الذكي.











