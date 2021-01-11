خبير يشرح شروط تحديث واتساب الجديد.. ويكشف عن مصير خصوصية المحادثات

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
تصدر تحديث واتساب مؤشرات البحث جوجل اليوم الإثنين الموافق 11 من يناير لعام 2021، فقد ازداد البحث في الاونة الأخيرة من جانب الناس لمعرفة الكثير من المعلومات حول هذا التحديث، وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم تفاصيل تحديث واتساب الجديد، فمن المقرر أن يقف عند المستخدمين الذين سيرفضون شروطه الجديدة يوم 8 فبراير المقبل.

وأكد الدكتور شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، أن السياسة الجديدة لتطبيق واتس آب تسمح له بمنح المعلومات لموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، والتي يمكنها أن تستخدمها مع مزودي خدمات ومتاجر إلكترونية بالتبعية، موضحا أن ذلك أثار القلق من أن استخدام البيانات سيخضع لشروط الخصوصية للمتجر النهائي.

وفي حديثه لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أعلن أن التطبيق سيتوقف عند المستخدمين الذين سيرفضون شروطه الجديدة يوم 8 فبراير المقبل ويتم معرفة هل تم تشغيل فيديو معين أم لا، قائلا "الفيس بوك يعرف أنك شاهدت فيديو في حديث خاص، فالمحادثة لم يتم الاضطلاع عليها".

وأعلن أن هناك مخاوف على بيانات المستخدمين في تحديث واتساب الجديد، مشيرا إلى أن نسبة التأمين جيدة جدا ولكن هناك طرف آخر لديه بيانات.

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