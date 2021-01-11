لفض الأحراز.. تأجيل استئناف أحمد بسام زكي لـ 8 فبراير

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل





قررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية تأجيل جلسة إستئناف المتهم أحمد بسام ذكي علي حكم حبسه 3 سنوات بتهمة هتك عرض 3 فتيات وتهديدهن إساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.. لجلسة 8 فبراير المقبل لفض الاحراز


كشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.

كما يحاكم احمد بسام ذكي امام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات

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