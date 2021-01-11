ماكرون: يجب الحفاظ على التنوع البيولوجي

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:18 م
ماكرون
ماكرون
وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنه يجب الحفاظ على التنوع البيولوجي، وفقًا لفضائية اكسترا نيوز.

 

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن الأشهر الأولى من العام الجديد ستكون صعبة.

 

وأضاف ماكرون، أن لأمة الفرنسية مرت خلال العام المنتهي بوحدة جميلة ومرونة جميلة وشدد على أنه "لن يتساهل مع أي تباطؤ غير مبرر في التطعيم" ضد فيروس كورونا في البلاد.

 

وبخصوص "بريكست"، أكد ماكرون أن بريطانيا ستظل حليفا موثوقا لفرنسا بعد أن تنهي "طلاقها" مع الاتحاد الأوروبي، وقال: "المملكة المتحدة لا تزال جارتنا، وصديقنا وحليفنا".

 

وستخرج بريطانيا من فضاء الاتحاد الأوروبي مع حلول الساعة 23.00 بتوقيت غرينتش بعد علاقة عاصفة مع بروكسل استمرت 48 عاما.


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