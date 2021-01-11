أسهم تويتر تهوي 8% بعد اغلاق حساب ترامب

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:46 م
تويتر أسهم
تويتر أسهم
رويترز

هوى سهم تويتر المدرج في ألمانيا ثمانية بالمئة في أولى جلسات الأسبوع بعد أن أوقفت الشركة نهائيا حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الجمعة.

قالت الشركة إن تعليق حساب ترامب، الذي له ما يربو على 88 مليون متابع، جاء بسبب خطر المزيد من العنف، وذلك بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء.

وانخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي المدرج في الولايات المتحدة ثمانية بالمئة أيضا في تعاملات هزيلة لما قبل فتح السوق صباح يوم الاثنين.

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تويتر اقتحام الكونجرس اسهم تويتر

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