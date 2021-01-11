حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم

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حصلت بوابة "الفجر" على صور جديدة الطفل "محمود فيصل" وشهرته فهد بعد قتله على يد سائق "توك توك" بعدما حاول اغتصابه داخل شقة مهجورة بأوسيم



وتوضح الصور، رفقه الطفل بوالده ووالدته.



باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في واقعة اغتصاب طفل "٨ سنوات" على يد سائق توك توك، أن المجني عليه على معرفة بأسرة الطفل، فلذلك استدرجه بسهولة



واعترف المتهم أمام النيابة، أنه ارتكب الواقعة، واستدرجه عن طريق شراء الحلوى له، وأثناء ركوبه معه، ذهب لمنزل مهجور، وحاول الاعتداء عليه جنسيا.



تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد اختفاء طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، والعثور على جثته عقب ذلك.





كشفت تحريات رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الحيزة، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش المباحث الجنائية، أن سائق توك توك وراء ارتكاب الجريمة، وتم التوصل لمكان هروبه.





وتوصلت تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، والرائد أحمد عادل، أن شقيقة المتهم جارة أسرة الطفل، وأن المتهم يعرف الضحية لتردده على منزل شقيقته.



بإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد وليد كمال من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف كيفية استدراجه الضحية لغرفته، وخنقه بعد محاولته الاعتداء عليه جنسيا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



