حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
حصلت بوابة "الفجر" على صور جديدة  الطفل "محمود فيصل" وشهرته فهد بعد قتله  على يد سائق "توك توك" بعدما حاول اغتصابه داخل شقة مهجورة بأوسيم

وتوضح الصور، رفقه الطفل بوالده ووالدته.

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في واقعة اغتصاب طفل "٨ سنوات" على يد سائق توك توك، أن المجني عليه على معرفة بأسرة الطفل، فلذلك استدرجه بسهولة

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه ارتكب الواقعة، واستدرجه عن طريق شراء الحلوى له، وأثناء ركوبه معه، ذهب لمنزل مهجور، وحاول الاعتداء عليه جنسيا.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد اختفاء طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، والعثور على جثته عقب ذلك. 

 
كشفت تحريات رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الحيزة، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش المباحث الجنائية، أن سائق توك توك وراء ارتكاب الجريمة، وتم التوصل لمكان هروبه. 

 
وتوصلت تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، والرائد أحمد عادل، أن شقيقة المتهم جارة أسرة الطفل، وأن المتهم يعرف الضحية لتردده على منزل شقيقته. 

بإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد وليد كمال من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف كيفية استدراجه الضحية لغرفته، وخنقه بعد محاولته الاعتداء عليه جنسيا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم
حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم
حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم
حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم
حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم
حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم
حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم
حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم
حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم
حاول اغتصابه.. ننفرد بنشر صور جديدة للطفل "فهد" بعد قتله على يد سائق بأوسيم

أخبار تهمك

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ 14 دقيقة

"اتنيل".. شاهد ماذا حدث بين أديب وأحد الأشخاص بسبب حديثهما عن تقدم الإنسان

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ ساعة و 6 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

"رقم تاريخي".. رونالدو على بعد هدف وحيد للانفراد بعرش هدافي العالم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

عمار حمدي يقترب من العودة إلى الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ 41 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ يوم

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ربع ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

11:59 ص

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

11:33 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض