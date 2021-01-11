آخر تطورات مفاوضات سموحة مع نجم الأهلي

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:14 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
كشف مصدر داخل نادي سموحة السكندري عن آخر تطورات المفاوضات مع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للانتقال إلى صفوف في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن المهندس محمد فرج عامر في أكثر من مرة رغبته في التعاقد مع صلاح محسن وأحمد ياسر ريان من الأهلي في يناير الجاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لكن ريان رفض وفضل الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وقال المصدر إن النادي السكندري طلب استعارة صلاح محسن في فترة الانتقالات الشتوية الجارية عقب انتقال زميله أحمد ياسر ريان إلى نادي سيراميكا كليوباترا، لكن اللاعب رفض الرحيل عن النادي الأحمر.

وأضاف المصدر بأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أبدى رغبته في استمرار صلاح محسن ضمن صفوف الفريق، وتمسك بتواجده ورفض رحيله هو الأخر وبالتالي فاللاعب لن يرحل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ومستمر في النادي.

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صلاح محسن رياضة الاهلي اخبار الاهلي

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