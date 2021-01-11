(من هنا) اعرف الآن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة يناير 2021 | الاستعلام والشكاوى بالرقم القومي فقط

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:05 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

(من هنا) اعرف الآن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة يناير 2021 | الاستعلام والشكاوى بالرقم القومي فقط

نطرح على حضراتكم الآن كل ما يهمكم عن الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة يناير 2021 بالرقم القومي من خلال الرابط الإلكتروني الذي جرى تفعيله من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للتسهيل  على المواطنين المسجلين في برنامج دعم التكافل والكرامة الراغبين في صرف مبالغ دعم برنامج تكافل وكرامة ليمكنهم ، كما أشارت الوزارة إلى أنه يمكنهم  في حالة الاعتراض على قيمة المعاش أو طلبات الاستحقاق للمعاش تقديم شكاوى إلكترونية عبر موقع تكافل وكرامة من خلال رابط الموقع أيضا دون الحاجة إلى الذهاب لمقرات المصالح الحكومية والتعرض  لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في موجة ثانية .

أسماء المقبولين في تكافل وكرامة يناير 2021
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة على رقم 19680.

كما يستطيع  للمواطن التواصل عبر البريد الإلكتروني لاستقبال والرد على الشكاوى  [email protected]

كذلك  أجرت تفعيلا للرابط الإلكتروني لموقعها للاستعلام عن المعاش بالرقم القومي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي .

رابط الاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعي
ويكون الاستعلام لحاملي كارت معاش برنامج تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- على المواطن المستعلم تسجيل الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة (اضغط هنا).
- ثم بعد ذلك لابد من كتابة  البيانات المطلوبة وأهمها كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
- يجب التأكد من صحة البيانات .
- بعد الضغط على الأيقونة الخاصة باستعلام سوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بمستحق المعاش.
- وتسعى الدولة للتوسع في مظلة الدعم مع الحرص في ذات الوقت على وصوله لمستحقيه.

ويبلغ عدد مستفيدي برنامج «تكافل» وصل إلى 2 مليون و175 ألفا و603، المخصص للأسر الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة.

بينما  كانت الشهر الماضي  مليونين و173 ألفا و274 مستفيدا، يأتي هذا وفقا لآخر تقرير عن تكافل وكرامة.

ويترقب المستفيدون غعلان الموعد النهائي لبدء الصرف وهو ما نتابعه لعرضه في الحال.

(من هنا) اعرف الآن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة يناير 2021 | الاستعلام والشكاوى بالرقم القومي فقط

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