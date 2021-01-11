موسيماني يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:51 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
بات محمد شكري الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأقرب للمشاركة في مباراة الإنتاج الحربي المقبلة حال تأكد غياب الدولي التونسي علي معلول.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي مساء غد الثلاثاء على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخضع معلول لاختبار طبي اليوم الاثنين قبل مران الفريق الأحمر لمعرفة موفقه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما تعرض اللاعب للإصابة في مران الفريق الأحمر بالأمس.

وتعرض علي معلول للإصابة بكدمة في الساق إثر تدخل من زميله أحمد رمضان بيكهام عقب مرور 3 دقائق من التقسيمة التي أقيمت بالأمس ليغادر اللاعب مران الفريق الأحمر الذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام موسيماني بتجريب محمد شكري في مركز الظهير الأيسر عقب خروج علي معلول من التقسيمة متأثرا بالإصابة، ليصبح اللاعب الشاب هو الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى أمام الإنتاج الحربي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه الزمالك الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

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