أسعار الدولار في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الاثنين 11-1-2020

أفتتحت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الاثنين، على استقرار، حيث دارت متوسط الاسعار حول مستويات 15.62 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين 11-1-2020:

حققت أسعار الدولار قيمة 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في كلا من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والأسكان، وبنك الأسكندرية وبنك مصر إيران.

وسجل في بنك كريدي أجريكول قيمة 15.63 جنيه للشراء و15.73جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التى سجلها في بنوك المصري الخليجي وبنك عودة.

سعر صرف الدولار اليوم في بنكي الأهلى ومصر :

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 15.63 جنيه للشراء و15.73 في أكبر البنوك الحكومية بنكي مصر والأهلى.