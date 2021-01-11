فيديو مثير لضابط شرطة يتعرض لـ"السحق" بين دفتي باب في الكونجرس

تعرض ضابط شرطة لـ"السحق" بين مصراعي أحد أبواب مبنى الكابيتول، خلال اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأظهر الفيديو، لحظة تحرك حشد من مقتحمي الكونجرس ضد الشرطة، في محاولة لمنع قواتها من دخول المبنى.

وكان أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونجرس تزامنًا مع تصديق مجلس النواب على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

ورصد الفيديو، سماع صوت الضابط بوضوح وهو يتألم، في لحظة غلق دفتي الباب على جسده المحشور في وضعية صعبة، وبعد ثوان يفرغ شخص ما محتويات مطفأة حريق فوق رؤوس الحشد في ممر ضيق.

ووجهت الشرطة الأمريكية، المزيد من الاتهامات ضد مثيري الشغب، بعد القبض على العشرات منهم.

وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت مقتل 5 أشخاص، من بينهم امرأة قتلت بطلق ناري، في أحداث العنف بمبنى الكونجرس التي هزت صورة الولايات المتحدة كأكبر ديمقراطية في العالم.