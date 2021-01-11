فيديو مثير لضابط شرطة يتعرض لـ"السحق" بين دفتي باب في الكونجرس

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:03 ص
احتجاجات أمريكا
احتجاجات أمريكا
وكالات

تعرض ضابط شرطة لـ"السحق" بين مصراعي أحد أبواب مبنى الكابيتول، خلال اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأظهر الفيديو، لحظة تحرك حشد من مقتحمي الكونجرس ضد الشرطة، في محاولة لمنع قواتها من دخول المبنى.

 

وكان أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونجرس  تزامنًا مع تصديق مجلس النواب على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

 

ورصد الفيديو، سماع صوت الضابط بوضوح وهو يتألم، في لحظة غلق دفتي الباب على جسده المحشور في وضعية صعبة، وبعد ثوان يفرغ شخص ما محتويات مطفأة حريق فوق رؤوس الحشد في ممر ضيق.

 

ووجهت الشرطة الأمريكية، المزيد من الاتهامات ضد مثيري الشغب، بعد القبض على العشرات منهم.

 

وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت مقتل 5 أشخاص، من بينهم امرأة قتلت بطلق ناري، في أحداث العنف بمبنى الكونجرس التي هزت صورة الولايات المتحدة كأكبر ديمقراطية في العالم.

 

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــــــــــا

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيديو مثير ضابط شرطة الكونجرس اقتحام الكونجرس

أخبار تهمك

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يوم

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ يوم

خبير يُفجر مفاجأة عن اخر تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 7 دقيقة

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 15 ساعة

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يوم

عمار حمدي يقترب من العودة إلى الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

"المرور" تغلق محورين و4 طرق بسبب الشبورة

منذ حوالي 5 ساعات

"اتنيل".. شاهد ماذا حدث بين أديب وأحد الأشخاص بسبب حديثهما عن تقدم الإنسان

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شرطة الكابيتول: اعتقال نحو 600 محتج في واشنطن

"بعد اقتحام الكونجرس".. ترامب يدعو مؤيديه للحفاظ على السلمية

أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟

استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينغر

جونسون يتهم ترامب بتحريض أنصاره على اقتحام مقر الكونجرس

وفاة شرطى متأثرا بإصابات الهجوم على الكونجرس الأمريكى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

"اتنيل".. شاهد ماذا حدث بين أديب وأحد الأشخاص بسبب حديثهما عن تقدم الإنسان

06:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض