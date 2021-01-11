الصين تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 69 إصابة.

 

وأصدرت لجنة الصحة الوطنية، بيانًا قالت فيه إن 82 من أصل 85 إصابة محلية تم الإبلاغ عنها في مقاطعة خبي، فيما تم رصد 18 إصابة لدى أشخاص قادمين من الخارج.

 

وأعلنت السلطات المحلية بمقاطعة خبي، يوم الأحد، أن الموجة الجديدة من تفشي مرض فيروس كورونا في المقاطعة الواقعة شمالي الصين، لم تصل إلى نقطة تحول حتى الآن، لافتة إلى أن خطر تزايد انتشار المرض ما زال قائما.

 

وقد انتهت المقاطعة من إجراء اختبارات الحمض النووي لجميع سكان مدينة شيجياتشوانغ حاضرة المقاطعة، ومدينة شينغتاي.

 

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